На Украине вновь зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусом

На Украине вновь зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Лабораторно подтверждено 11 057 новых случаев заражения. Предыдущий рекорд был установлен 7 ноября, тогда выявили 10 746 инфицированных жителей.

За сутки в стране умерли 198 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 6235 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 на Украине достигло 500 865 человек, из них выздоровели 227 694 и умерли 9145. Сейчас в стране инфицированы 264 026 человек.

Ранее 12 ноября стало известно, что с коронавирусом госпитализирован президент Украины Владимир Зеленский. Также в больнице с COVID-19 находится руководитель офиса президента Андрей Ермак.

11 ноября правительство Украины приняло решение ввести по всей стране карантин выходного дня. По выходным могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. В правящей партии «Слуга народа» также выступили за введение полного локдауна.