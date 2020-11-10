США пожелали здоровья заразившемуся коронавирусом Зеленскому

Совет национальной безопасности США пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, заразившемуся коронавирусом, здоровья. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter-аккаунте госоргана.

«Соединенные Штаты желают президенту Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и со всем украинским народом», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Глава государства добавил, что собирается продолжить исполнять свои обязанности на самоизоляции.

В последние недели на Украине наблюдается быстрый рост числа зараженных. Страна разделена на четыре типа карантинных зон в зависимости от тяжести эпидемиологической обстановки. Режим ЧС будет действовать до конца года.