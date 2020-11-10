Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Назван наиболее уязвимый для COVID-19 возраст
Азербайджан раскрыл подробности полета сбитого российского вертолета
Путин раскрыл главный критерии эффективности правоохранительных органов
Описаны отличия пропаганды США и СССР
МИД России отреагировал на признание Баку вины за сбитый вертолет
Определена главная причина развития рака
В Польше возмутились заявкой «Газпрома» о пересмотре цены на российский газ
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
На Украине захотели принудительно отселять россиян в случае войны
Новости партнеров

США пожелали здоровья заразившемуся коронавирусом Зеленскому

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: РИА Новости

Совет национальной безопасности США пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому, заразившемуся коронавирусом, здоровья. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter-аккаунте госоргана.

«Соединенные Штаты желают президенту Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и со всем украинским народом», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Глава государства добавил, что собирается продолжить исполнять свои обязанности на самоизоляции.

В последние недели на Украине наблюдается быстрый рост числа зараженных. Страна разделена на четыре типа карантинных зон в зависимости от тяжести эпидемиологической обстановки. Режим ЧС будет действовать до конца года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский заразился коронавирусом
Украине предрекли катастрофу из-за коронавируса
На Украине ввели жесткий карантин выходного дня