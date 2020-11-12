Зеленский рассказал о самочувствии после госпитализации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский, госпитализированный с коронавирусом, рассказал о своем самочувствии в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал «Украина24».

Глава государства отметил, что на данный момент чувствует себя хорошо и выполняет свои рабочие обязанности. Он пояснил, что проводит совещания и отвечает на звонки в онлайн-формате. Зеленский также добавил, что уже третий день находится на самоизоляции.

9 ноября Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. 12 ноября стало известно о госпитализации главы государства. Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что в клинической больнице «Феофания», куда поместили Зеленского, заранее был обустроен рабочий кабинет на случай, если украинский лидер заболеет.