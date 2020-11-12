Раскрыты подробности о состоянии здоровья Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл подробности о состоянии здоровья президента Владимира Зеленского, госпитализированного с коронавирусом. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Иногда температура прыгает, но нет никаких признаков того, что ситуация ухудшается. Это синергия работы и наблюдения врачей», — сообщил Подоляк.

Также он отметил, что Зеленский был госпитализирован для того, чтобы не оборудовать в его резиденции специальное помещение, где он мог бы работать во время болезни. По словам Подоляка, в клинической больнице «Феофания», где лежит Зеленский, заранее был обустроен рабочий кабинет на тот случай, если глава государства заболеет.

9 ноября Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Президент Украины подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять свои обязанности. 12 ноября стало известно о госпитализации главы государства и руководителя офиса президента Андрея Ермака.