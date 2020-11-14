На Украине заявили о риске появления в стране «суперинфекции»

На Украине в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации может появиться так называемая «суперинфекция». О подобном риске предупредил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в настоящее время в стране наблюдается рост гриппоподобных заболеваний. Если же грипп начнет активно сочетаться с коронавирусом, жители Украины столкнутся с «суперинфекцией».

«Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетаются коронавирус с гриппом, — и это довольно тяжелое течение заболевания», — пояснил Ляшко.

При этом он подчеркнул, что соблюдение таких мер профилактики, как ношение масок и перчаток, позволит снизить риск заражения как гриппом, так и коронавирусом.

11 ноября правительство Украины приняло решение ввести по всей стране карантин выходного дня. По выходным могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. В правящей партии «Слуга народа» также выступили за введение полного локдауна.