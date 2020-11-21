Украина начала разрабатывать план полного локдауна

Правительство Украины начало разрабатывать план по введению в стране полного локдауна в связи с пандемией коронавируса, подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает «Страна.ua».

По его словам, альтернативой пока остается локдаун «выходного дня». Он будет действовать на этой и следующей неделе. «После этого мы можем оценить его результат. Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что разрабатывается «план Б» на случай, если карантин «выходного дня» не сработает. «Мы начали публичное обсуждение этого плана, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса», — пояснил Шмыгаль.

Он сообщил о проведении ежедневных консультаций с эпидемиологами и инфекционистами, ситуация анализируется по каждому региону. «Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет», — заключил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Украина поставила антирекорд по новым случаям коронавируса.