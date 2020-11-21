В Белоруссии выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки — 1588 человек. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает «Sputnik Беларусь».

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в стране накануне и составил 1457 человек.

По данным министерства здравоохранения, в Белоруссии за все время зарегистрировано 122 435 пациентов с COVID-19. Число летальных исходов с начала пандемии составило 1089. Было проведено более 3 миллионов тестов.

В Белоруссии ввели всеобщий масочный режим.

Ранее сообщалось, что Украина также поставила рекорд по новым случаям коронавируса — за последние сутки в стране было выявлено 14 580 зараженных.

В России также зафиксировали рекорд по смертности от коронавируса за последние сутки — 467 летальных исходов.