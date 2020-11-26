На Украине заявили об «огромной дыре» в бюджете страны

Украина осталась без денег, а в государственном бюджете 2020 года образовалась «огромная дыра», заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Ярослав Железняк. Об этом сообщает «Цензор.нет».

По его словам, не хватает как минимум 40 миллиардов гривен (106,8 миллиарда рублей). Он добавил, что государство на данный момент имеет возможность платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное средств нет.

Политик отметил, что сейчас руководству страны необходимо как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины. Он предусматривает средства на помощь членам семей медиков, умерших от коронавируса. Дефицит бюджета увеличился втрое.

31 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП Украины из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года упадет на 4,8 процента. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.