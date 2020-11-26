На Украине заявили о необходимости немедленного локдауна

На Украине необходимо немедленно ввести локдаун на три-четыре недели. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, передает ТАСС.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса на Украине негативная. «Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три-четыре недели», — сказал Аваков.

Также министр добавил, что правительство уже занимается этим вопросом.

Ранее на Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу случаев коронавируса, выявленных за последние сутки. По данным на 26 ноября, этот показатель составил 15 331. С начала пандемии на Украине выявили более 677 тысяч случаев коронавируса. Скончались 11 717 пациентов, выздоровели свыше 317 тысяч. Активными больными на сегодня остаются 348 077 человек.

11 ноября власти Украины решили отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин выходного дня, который действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. При этом правительство не исключает возможности введения полного локдауна на новогодние праздники.