На Украине зафиксировали антирекорд по коронавирусу

На Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу случаев коронавируса, выявленных за последние сутки. По данным на 26 ноября, этот показатель составил 15 331, передает УНИАН.

За сутки умерли 225 человек, выздоровели 9617, госпитализированы 1955 человек. Среди новых инфицированных — 659 детей и 606 медиков. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 21 ноября — 14 580 зараженных коронавирусом, выявленных за сутки.

С начала пандемии на Украине выявили более 677 тысяч случаев коронавируса. Скончались 11 717 пациентов, выздоровели свыше 317 тысяч. Активными больными на сегодня остаются 348 077 человек.

11 ноября власти Украины решили отказаться от адаптивного карантина и ввести карантин выходного дня, который действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. При этом правительство не исключает возможности введения полного локдауна на новогодние праздники.