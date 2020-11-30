Украинцы вышли на «налоговый Майдан»

В центре Киева на площади Конституции предприниматели начали бессрочную акцию протеста. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает украинский портал Liga.net.

В акции принимают участие около 200 человек. Митингующие установили «стражу», поставили сцену, чтобы во вторник, 1 декабря, начать «налоговый Майдан». По словам организаторов, ожидается участие около 20 тысяч предпринимателей со всей Украины.

Помимо отмены карантина выходного дня, митингующие требуют принять законопроекты, предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмены кассовых аппаратов. Митингующие отмечают, что власти уже трижды обманули их во время переговоров.

Как заявил вылечившийся от коронавируса спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, переговоры парламентских фракций по требованиям протестующих нельзя назвать результативными.

11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня, согласно которому с 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.

Всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились 732 625 человек. Из них 345 149 выздоровели и 12 327 умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

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