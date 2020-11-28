МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

Международный валютный фонд (МВФ) отказался выделять Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает РИА Новости.

По его словам, Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия, а вопрос экстренной помощи Фондом не рассматривается.

В сентябре верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита на Украину попросил Киев не ждать решения проблем какими-то внешними силами. Дипломат в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз не стоит воспринимать как благотворительную организацию или банкомат для снятия денег.

В июне стало известно, что Евросоюз предоставил кредит Украине в размере 500 миллионов евро на поддержку экономики страны из-за пандемии коронавируса.

Ранее МВФ одобрил кредит Украине сроком на полтора года. Предоставление денег одобрили в рамках механизма кредитования стенд-бай. Размер программы поддержки Украины составляет пять миллиардов долларов США.