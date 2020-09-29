На Украине призвали Запад вернуть многомиллиардный долг

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач призвал Запад вернуть Украине многомиллиардный долг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, западные страны вывели из Украины под предлогом проведения реформ 13 миллиардов долларов. Он отметил, что не Украина должна «клянчить» кредиты у Международного валютного фонда (МВФ) и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, а Запад должен вернуть свой долг. Согласно заявлению Деркача, Киеву необходимо сказать европейским партнерам, что «Украина не банкомат», и потребовать возвращения денег.

Политик также добавил, что европейские государства превратили Украину в «колонию», закрывая производства в стране и сбывая собственные товары.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита на Украину попросил Киев не ждать решения проблем какими-то внешними силами. Дипломат в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз не стоит воспринимать как благотворительную организацию или банкомат для снятия денег.