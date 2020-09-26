Сенатор Алексей Пушков предрек конец «украинской мечте» об иностранном финансировании. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

По словам Пушкова, заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Киеву не стоит воспринимать Европу как банкомат, разрушило надежды Украины. Он отметил, что в Европе нет лишних денег, и никто не будет платить за враждебность украинских властей по отношению к России.

Российский политик также подчеркнул, что теперь украинцам самим придется зарабатывать средства. Он добавил, что быть главным «европаразитом» больше не получится.

Ранее сообщалось, что по итогам визита на Украину глава европейской дипломатии попросил Киев не ждать решения проблем какими-то внешними силами. Боррель в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил, что Евросоюз не стоит воспринимать как благотворительную организацию или банкомат для снятия денег.