В Раде рассказали об унижении Украины со стороны МВФ

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний рассказал об унижении Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Его выступление опубликовано на сайте партии.

Загородний назвал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что для получения кредита Украина должна наладить взаимодействие с МВФ и утвердить в стране верховенство права, «очередной оплеухой». Он отметил, что ради 1,2 миллиарда евро от организации власти страны обязались отдать под контроль Запада судебную систему, Нацбанк и антикоррупционные органы.

Украинский политик также подчеркнул, что треть бюджета страны уходит на погашение долгов. При этом он добавил, что Киев не планирует вести переговоров о реструктуризации долга или отсрочке выплат.

Глава европейской дипломатии совершил визит на Украину, по итогам которого попросил Киев не ждать решения проблем какими-то внешними силами. Политик в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил, что Евросоюз не стоит воспринимать как благотворительную организацию или банкомат для снятия денег.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» упрекнула президента страны Владимира Зеленского и его команду в торговле национальным суверенитетом. Она обвинила правительство в том, что в обмен на очередной кредит от Евросоюза оно обязалось сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), усилить давление на предпринимателей и назначить «угодных кредиторам чиновников».