Число заражений коронавирусом на Украине перевалило за 700 тысяч

На Украине с начала пандемии более 700 тысяч человек заразились коронавирусом. За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 16 294 случая инфицирования, сообщило Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале «Коронавирус-инфо».

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения за 27 ноября зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в стране выздоровели 8897 пациентов, 184 — скончались от осложнений.

Всего с начала пандемии на Украине COVID-19 заразился 709 701 человек. Из них 335 135 человек выздоровели и 12 093 — умерли от осложнений коронавирусной инфекции.

26 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране необходимо немедленно ввести локдаун на три-четыре недели. В свою очередь, министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что полный локдаун возможен в случае коллапса медицинской системы.

11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.