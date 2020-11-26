На Украине с начала пандемии уволились 34 тысячи медиков

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что с начала пандемии коронавируса в стране уволилось около 34 тысяч медработников, передают «Українськi Новини».

Иногда медики после увольнения устраивались в другие больницы. «Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество полностью ушло из системы здравоохранения», — сказал Степанов.

Министр добавил, что необходимо проанализировать основные причины увольнения медиков. Он отметил, что работа врачей остается на Украине недооцененной.

Ранее стало известно, что Украина поставила новый рекорд по числу случаев коронавируса, выявленных за последние сутки. По данным на 26 ноября, этот показатель составил 15331.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в стране необходимо немедленно ввести локдаун на три-четыре недели. По его словам, правительство уже занимается этим вопросом.

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