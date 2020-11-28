На Украине нашли выход из конституционного кризиса

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о трех шагах, которые власть планирует сделать, чтобы выйти из конституционного кризиса в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

План предполагает прежде всего восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление чиновниками деклараций или предоставление ложных сведений. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой.

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Кроме того, власти собираются восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), связанные с мониторингом электронного декларирования. Также Ермак считает, что необходимо урегулировать вопрос создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обеспечить гарантии деятельности его директора.

«Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада — как можно быстрее принять», — считает Ермак.

Накануне, 27 ноября, Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, которым хотят восстановить ответственность за недостоверное декларирование.

Ранее Зеленский обратился к своей партии «Слуга народа» с просьбой поддержать его законопроект о роспуске Конституционного суда и отмене его решений по блокированию части антикоррупционного законодательства. По словам президента, если не «перезагрузить всю систему», в стране начнется «кровавый хаос».

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов чиновников, а также лишил ключевых полномочий НАПК. Отдельным решением судья признал незаконным указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника и назвал неконституционным ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Зеленский не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.