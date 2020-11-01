Зеленский заявил о заговоре олигархов против него

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «старые элиты и олигархи» устроили заговор против него и страны. Об этом он написал в Telegram-канале в воскресенье, 1 ноября.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против», — отметил украинский лидер.

Он объяснил это желанием заговорщиков сохранить слабое государство, поскольку оно является залогом коррупционного образа жизни. Президент также вспомнил про Хэллоуин и написал, что все «черти из политического ада открывают свои настоящие лица».

Ранее председатель Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий от имени судебного органа пригласил президента Владимира Зеленского на встречу, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис. Тупицкий подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти.

30 октября стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило против Тупицкого уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном отчуждении земель.

Незадолго до этого он заявил, что видит в законопроекте Зеленского, предусматривающем лишение действующих судей КС полномочий, признаки государственного переворота. На этом фоне возле здания Конституционного суда в Киеве началась массовая акция под лозунгом «Отправим судей-предателей в Ростов!» Протестующие забросали здание суда дымовыми шашками, петардами и шинами.

27 октября Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность решением, это может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной.

Вскоре после принятия решения Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей.