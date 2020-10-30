Против главы Конституционного суда Украины возбудили уголовное дело о госизмене

В отношении председателя Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и отчуждении земель в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Тупицкий при этом заявил, что не явится на допрос в ГБР по полученной повестке. «Я попрошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Почему? Фактически обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого?» — пояснил он.

Ранее 30 октября Тупицкий заявил, что видит в законопроекте президента Владимира Зеленского, предусматривающего лишение действующих судей КС полномочий, признаки государственного переворота. На этом фоне возле здания Конституционного суда в Киеве началась массовая акция. Протестующие забросали здание суда дымовыми шашками, петардами и шинами. Акцию под лозунгом «Отправим судей-предателей в Ростов!» проводит ряд общественных организаций.

27 октября Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность данным решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима.

Вскоре после опубликования решения Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей.