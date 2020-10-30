На Украине захотели признать неконституционной тотальную дерусификацию

Глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что Конституционный суд (КС) готовится признать неконституционным закон «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известный как закон о тотальной дерусификации. Об этом сообщает портал «Бабель».
По словам Новикова, КС собирается также отменить закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель и признать незаконной деятельность Высшего антикоррупционного суда.
29 октября Государственное бюро расследований вызвало председателя КС Александра Тупицкого на допрос по подозрению в причастности к деятельности преступной организации.
Ранее КС заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил НАПК части полномочий. В ответ президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать данное решение не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей. Проект закона доступен на сайте Рады.
Вместе с тем в Европейском союзе выразили обеспокоенность решением КС о деятельности антикоррупционных органов. Оно может стать основанием для прекращения безвизового режима с Украиной.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.