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Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США

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Фото: Evan Vucci / АР

Президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия. Запись доступна в Twitter.

Вакцинация должна начаться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что компания-производитель вакцины от коронавируса Moderna, а также Pfizer подали властям США запрос на экстренное использование препарата mRNA-1273 на территории страны. Pfizer сообщала, что ее вакцина эффективна на 95 процентов.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом.

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