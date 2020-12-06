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В США назвали дату возвращения к нормальной жизни благодаря вакцинации

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Фото: MODERNA INC / Reuters

США начнут возвращаться к нормальной жизни в апреле или мае 2021 года благодаря вакцинации от коронавируса. Об этом заявил американский иммунолог Монсеф Слауи, который участвует в государственной программе «Операция невероятная скорость» по разработке и распространению вакцины, передает ТАСС.

Ученый подчеркнул, что наиболее уязвимые слои населения почувствуют эффект от начала вакцинации уже в январе-феврале 2021 года. В то же время в масштабах всего населения на возвращение жизни в привычное русло потребуется еще несколько месяцев. По словам Слауи, он надеется на то, что вакцину от вируса начнут поставлять по всей стране на следующий день после ее одобрения властями.

Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что первые две вакцины от коронавируса SARS-СoV-2 будут доступны американцам в ближайшие недели. Он отметил, что вакцинация может начаться до Рождества.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 14,6 миллиона инфицированных, 281 тысяча пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 66,8 миллиона случаев заболевания, умерли 1,53 миллиона человек.

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