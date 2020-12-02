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В США назвали первых получателей вакцины от коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Первыми получателями вакцины от коронавируса в США должны стать медицинские работники и пожилые люди, живущих в домах престарелых. Такие категории граждан назвал Консультативный комитет по практике иммунизации при министерстве здравоохранения США, передает РИА Новости.

По словам председателя комитета Хосе Ромеро, сначала препарат должны одобрить в Управлении США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что первые две вакцины от коронавируса SARS-СoV-2 будут доступны американцам в ближайшие недели. Он отметил, что вакцинация может начаться до Рождества.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 13,6 миллиона инфицированных, 270 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 63,6 миллиона случаев заболевания, умерли 1,47 миллиона человек.

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