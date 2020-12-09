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В Белом доме назвали условие для помощи с вакциной другим странам

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Фото: Moderna Inc / Reuters

США назвали условие для помощи с вакциной другим странам. Соответствующее заявление сделал советник президента по национальной безопасности Роберт О"Брайен, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон поможет с доступом к препарату от COVID-19 международному сообществу — союзникам, партнерам и другим государствам — после того, как все американцы получат возможность сделать прививку.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтону запрещается предоставлять вакцину от коронавируса другим странам раньше, чем все американцы получат к ней доступ. Американцы первыми получат вакцины от COVID-19, разработанные или закупленные с использованием ресурсов налогоплательщиков.

6 декабря американский лидер объявил о начале вакцинации от COVID-19. Отмечалось, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцинам в конце весны — начале лета.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 15,1 миллиона инфицированных, 285 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 68,1 миллиона случаев заболевания, умерли 1,55 миллиона человек.

Предыстория: Трамп запретил поставлять вакцину от COVID-19 другим странам раньше американцев
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