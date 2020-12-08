Мир
 
Последние новости
Врач назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19 в России
Врач назвал необходимые лекарства в период пандемии
Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в Москве
Петросян прокомментировал скандал вокруг его развода со Степаненко
Бывшего президента Чехии оштрафовали за маску на подбородке
Кравчук высказался об отказе от Минских соглашений
Авербух прокомментировал слухи о свадьбе со звездой Папиных дочек
«Академик Черский» покинул место продолжения «Северного потока-2»
Обокравшие российский самолет «судного дня» воры могли узнать гостайну
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп решил привить американцев от COVID-19 первыми в мире

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил начать поставлять в другие страны американскую вакцину от COVID-19 только после того, как все желающие американцы будут привиты от коронавируса. О том, что он подпишет соответствующий указ, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента.

«Первоочередная задача — обеспечить распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем их поставки по всему миру», — отметил один из источников.

Также собеседник добавил, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцинам в конце весны — начале лета, после того как прививку в стране получат все желающие.

Другой источник телеканала заверил, что вакцины от COVID-19 в США будут представлены «очень скоро». По его сведениям, указ Трампа предписывает Минздраву и социальным службам определить порядок распределения вакцин среди населения с «невиданной прежде» скоростью. Также США будут помогать закупать препарат бедным странам после того, как наладят международный доступ к вакцине.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19. Отмечалось, что вакцинация должна начаться на неделе с 7 по 13 декабря.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump to sign coronavirus vaccine executive order prioritizing Americans over foreign nations
Украина попросит вакцину от COVID-19 у США
В США назвали дату возвращения к нормальной жизни благодаря вакцинации