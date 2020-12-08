Байден представил план по борьбе с COVID-19 на первые 100 дней президентства

Избранный президент США Джо Байден представил план на первые 100 дней после прихода к власти. Об этом политик рассказал в Уилмингтоне (штат Делавэр) в ходе церемонии представления группы сотрудников, которые будут заниматься проблемой борьбы с коронавирусом, передает NBC News.

Демократ намерен добиться улучшения ситуации с распространением инфекции за этот период. «В первые 100 дней новой администрации мы, возможно, еще не положим конец пандемии, но мы изменим тенденцию и добьемся улучшения ситуации», — пообещал Байден.

По словам политика, после инаугурации за этот срок его команда будет работать над выпуском как минимум 100 миллионов доз вакцины от COVID-19. Однако демократ не уточнил, сколько именно граждан будут вакцинированы. Отмечается, что некоторые разрабатываемые в США вакцины будут действовать при введении двух доз.

Ранее Байден пообещал публично привиться от коронавируса. По его словам, после того, как директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает безопасность препарата, он с радостью опробует его. Демократ отметил, что американцы теряют веру в эффективность вакцины от коронавируса.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, демократ набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего главу государства Дональда Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».