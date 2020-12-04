Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден пообещал публично привиться от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

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По словам Байдена, после того, как директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает безопасность средства от вируса, он с радостью опробует его. Демократ отметил, что американцы теряют веру в эффективность вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что бывшие американские лидеры, которые заявили о готовности привиться, подали пример того, как надо поступать.

Ранее экс-президент США Барак Обама также пообещал привиться от коронавируса в прямом эфире. Свое намерение сделать прививку от вируса также высказали бывшие главы государства Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.