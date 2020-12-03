Обама, Джордж Буш-младший и Клинтон привьются от коронавируса

Бывший президент США Барак Обама пообещал привиться от коронавируса в прямом эфире. Об этом сообщает The Daily Mail.

«Я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», — сказал Обама. Свое намерение сделать прививку от коронавируса также высказали бывшие американские лидеры Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. При этом, согласно ноябрьскому опросу Gallup, около 42 процентов американцев заявили, что не планируют вакцинироваться.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден спрогнозировал смерть еще 250 тысяч американцев от COVID-19 к концу года. 30 ноября министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что первые две вакцины от коронавируса SARS-СoV-2 будут доступны американцам в ближайшие недели. Он отметил, что вакцинация может начаться до Рождества.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире: почти 14 миллионов. С начала пандемии в мире скончались 1,5 миллиона человека, а 42 миллиона человек излечились.

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