В США заявили о возможном коллапсе службы скорой помощи

Ассоциация скорой помощи США сообщила в министерство здравоохранения и социальных служб о том, что система экстренной медицинской помощи находится «на пределе» из-за ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на полученный документ сообщает NBC News.

«Система экстренной медицинской помощи "911" во всех штатах работает на пределе возможностей. Без дополнительной помощи не исключен коллапс», — отмечается в послании. Представители ассоциации заявили, что работники скорой помощи в общей сложности нуждаются в 2,62 миллиардах долларов из расчета на 43,5 тысячи долларов на каждую из примерно 60 тысяч служб скорой помощи, реагирующих на экстренные вызовы службы «911».

Аналогичные запросы поступали и ранее, однако кроме выплаты в апреле в размере 350 миллионов долларов ассоциация ничего не получила. «В сравнении с тем, что получили другие (ведомства), известные нам в сфере здравоохранения, это лишь маленькая часть», — заметил сотрудник скорой помощи из Нью-Йорка Хэнан Коэн.

Ранее Консультативный комитет по практике иммунизации при министерстве здравоохранения США определил первых получателей вакцины от коронавируса. Ими должны стать медицинские работники и пожилые люди, живущих в домах престарелых.