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Кандидат на пост министра финансов США заявила об историческом кризисе в стране

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Фото: Leah Millis / Reuters

Джанет Йеллен, которую кандидат в президенты США Джо Байден предложил назначить министром финансов, заявила, что пандемия коронавируса вызвала в стране экономический кризис исторического масштаба. Об этом сообщает Reuters.

«Это американская трагедия, нам необходимо действовать безотлагательно», — призвала Йеллен. По ее словам, дальнейшее бездействие грозит еще большим спадом экономики и большим ущербом самым уязвимым группам населения.

Ранее Байден назвал Йеллен одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени. Она станет первой женщиной во главе министерства финансов за его 231-летнюю историю.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.


Предыстория: Байден назвал кандидата на пост министра финансов
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