Вероятный следующий президент США Джо Байден назвал кандидата на пост министра финансов. Это следует из заявления представителя штаба демократа Эндрю Бейтса в Twitter.

На пост главы ведомства он выдвинул экс-главу ФРС Джанет Йеллен. «Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом», — заявил политик. Байден назвал Йеллен одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.

Демократ также представил нескольких сотрудников своей команды. Он охарактеризовал их как проверенных и опытных людей, которые сыграют критически важную роль в выработке плана по восстановлению экономики США после пандемии коронавируса.

Джанет Йеллен станет первой женщиной во главе министерства финансов за его 231-летнюю историю.

Ранее власти американского штата Аризоны подтвердили победу Джо Байдена на выборах президента страны. По данным телеканала Fox, демократ получил 1,672 миллиона голосов, обойдя действующего президента США Дональда Трампа. Исходя из этого Байден может получить 11 голосов выборщиков.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.