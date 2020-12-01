Очередной «спорный» штат объявил о победе Байдена

Глава избиркома Висконсина Энн Джейкобс объявила о том, что на выборах президента США в штате победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

По ее словам, по итогам пересчета голосов в округах Дейн и Милуоки Байден получит десять голосов выборщиков «спорного» штата.

Губернатор Висконсина Тони Эверс, в свою очередь, сертифицировал результаты голосования в штате и подтвердил победу кандидата от демократов.

Ранее власти еще одного американского штата — Аризоны — подтвердили победу Джо Байдена на выборах президента страны. По данным телеканала Fox, демократ получил 1,672 миллиона голосов, обойдя действующего президента США Дональда Трампа. Исходя из этого Байден может получить 11 голосов выборщиков.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.