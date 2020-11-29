Трамп заявил о причастности Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о возможной причастности Минюста и ФБР к фальсификациям на выборах. Такое мнение он выразил в ходе воскресного интервью телеканалу Fox News.

В беседе с журналистами Трамп назвал выборы «массовым мошенничеством» и добавил, что республиканцы располагают необходимыми доказательствами, в том числе, историями о нарушении процедуры, однако суды отказываются их принимать.

«Что ФБР и министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны. (...) Эти выборы были сфальсифицированы», — заявил он.

Ранее Трамп заявил о мошенничестве с голосами в Пенсильвании и пообещал подать иск, который оспорит итоги выборов в штате. «Количество бюллетеней, которые мы оспариваем, намного больше, чем разница в 81 тысячу голосов. Даже не близко. (...) Мы обжалуем!» — написал президент США на своей странице в Twitter.

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24 ноября Трамп лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

На следующий день президент США вновь заявил, что выиграл выборы главы государства. По его словам, Демократическая партия использовала махинации на выборах, включая вброс голосов, а также голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.