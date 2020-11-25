Трамп заявил о легкой победе на выборах

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти выборы мы выиграли легко, выиграли с большим отрывом <...> Мы выиграли Пенсильванию и все колеблющиеся штаты с большим отрывом», — отметил действующий американский лидер в ходе слушаний в Пенсильвании.

По его словам, демократическая партия использовала махинации на нынешних президентских выборах в США, включая вброс голосов, голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.

Ранее Трамп лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



