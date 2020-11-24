Американцы захотели участия Трампа в следующих выборах

Почти половина жителей США (47 процентов) поддержали идею того, чтобы действующий президент страны республиканец Дональд Трамп принял участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно газетой Hill и Исследовательской службой Харриса.

Как указывает издание, этой точки зрения в основном придерживаются американцы-сторонники республиканцев — 75 процентов числа респондентов, поддерживающих именно эту партию. Среди участников исследования, которые поддерживают демократов, только 24 процента захотели участия Трампа в следующих выборах.

Ранее результаты опроса газеты Politico и компании Morning Consult показали, что почти половина (46 процентов) американских избирателей считают, что президент США Дональд Трамп должен немедленно признать свое поражение на выборах 2020 года. При этом 12 процентов опрошенных посоветовали Трампу не уступать своему сопернику на выборах Джо Байдену «несмотря ни на что».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.