Американцы посоветовали Трампу немедленно признать поражение на выборах

Почти половина (46 процентов) американских избирателей считают, что президент США Дональд Трамп должен немедленно признать свое поражение на выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Politico и компанией Morning Consult.

Согласно опросу, 32 процента американцев полагают, что действующий глава государства должен уступить только в том случае, если «в конечном итоге, не сможет доказать» свои заявления о мошенничестве в ходе выборов. За такую позицию высказался 21 процент из числа демократов, 34 процента — из независимых респондентов и 45 процентов — из республиканцев.

При этом 12 процентов опрошенных посоветовали Трампу не уступать своему сопернику на выборах Джо Байдену «несмотря ни на что». Среди респондентов, которые поддерживают это мнение, 3 процента — демократы, 8 процентов — независимые респонденты и 27 процентов — республиканцы.

16 ноября Трамп второй раз за сутки объявил в Twitter о своей победе на выборах 2020 года. Социальная сеть снабдила это высказывание предупреждением о недостоверности, как в последнее время часто делает с публикациями главы государства.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.