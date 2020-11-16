Трамп второй раз за день объявил о своей победе на выборах

Президент США Дональд Трамп второй раз за сутки объявил о своей победе на выборах 2020 года. Он снова сделал это через свой блог в Twitter.

«Я выиграл выборы!» — говорится в посте американского лидера. Социальная сеть снабдила это высказывание предупреждением о недостоверности, как в последнее время часто делает с публикациями главы государства. «Официальные источники оценивают результаты выборов иначе», — говорится в приписке.

Несколькими часами ранее Трамп опубликовал сообщение с таким же содержанием, и оно тоже было помечено как недостоверное.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа отказался от большинства требований по иску, который был направлен на оспаривание результатов президентских выборов в штате Пенсильвания, иск был подан в новой редакции. Команда Трампа заявила, что республиканцы оказались в невыгодном положении из-за правил подсчета голосов в некоторых округах. В частности, там было позволено исправлять ошибки в бюллетенях, которые были отправлены по почте. При этом штаб Трампа отказался от утверждений, что сотрудники избирательной комиссии нарушили его конституционные права, так как якобы ограничили возможность его наблюдателей следить за подсчетом голосов.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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