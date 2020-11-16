Штаб Трампа отказался от большинства требований по иску в Пенсильвании

Штаб президента США Дональда Трампа отказался от большинства требований по иску, который был направлен на оспаривание результатов президентских выборов в Пенсильвании. Об этом сообщает The Washington Post.

Как стало известно изданию, иск был подан в новой редакции. Команда Трампа заявила, что республиканцы оказались в невыгодном положении из-за правил подсчета голосов в некоторых округах, где избиратели больше склонялись к демократам. В частности, там было позволено исправлять ошибки в бюллетенях, которые были отправлены по почте, говорится в документе.

При этом штаб Трампа отказался от утверждений, что сотрудники избирательной комиссии нарушили его конституционные права, так как якобы ограничили возможность его наблюдателей следить за подсчетом голосов. Как отмечает издание, ранее Трамп заявлял, что именно из-за этой проблемы стоит признать недействительными более 600 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

Ранее Дональд Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции на выборах главы государства. В частности, по его словам, многие наблюдатели не смогли присутствовать в помещениях для подсчета бюллетеней, а миллионы голосов были засчитаны демократам уже после завершения голосования.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.