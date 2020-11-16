Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции на выборах президента

Президент США Дональд Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции на выборах главы государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, американские СМИ, которые считают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден станет президентом, даже не дают стороне действующего президента показать, насколько бесцеремонно и серьезно была нарушена конституция страны. Он подчеркнул, что на Конституцию совершались нападки, возможно, как никогда прежде.

Глава государства также отметил, что многие наблюдатели не смогли присутствовать в помещениях для подсчета голосов. Он добавил, что миллионы голосов были засчитаны демократам уже после завершения голосования.

Помимо этого, американский лидер призвал тех, кто отвечает за соблюдение Конституции, не допустить, чтобы результаты фальшивого голосования по почте были засчитаны. Он заявил, что «мир за этим наблюдает».

Ранее Трамп заявил об «ужасных нарушениях» на выборах и пригрозил крупными исками. Трамп отметил, что скоро его команда подаст в суд иски, показывающие неконституционность президентских выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов. При этом глава государства добавил, что по всей стране многие люди обращаются в суды с делами об «ужасных нарушениях» на выборах.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.