Трамп приготовился покинуть пост при условии

Президент США Дональд Трамп приготовился покинуть свой пост при условии, что его соперник, кандидат от демократов Джо Байден честно и законно выиграет выборы. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после беседы с действующими главой государства.

«Трамп сказал мне, что он реалист и поступит правильно», — заявил Ривьера. Он отметил, что Трамп создал полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса будут подсчитаны, а все незаконные — отклонены, то он будет следовать Конституции.

Журналист добавил, что у него не возникло впечатления, будто Трамп планирует свергнуть Байдена, если тот победит. «Трамп расстроен, но все еще силен. Он хочет сделать все возможное, чтобы убедиться, что это справедливый результат», — пояснил Ривьера, добавив, что Трамп вновь окажется на высоте и пойдет баллотироваться в президенты в 2024 году.

Ранее Трамп впервые допустил, что следующую американскую администрацию возглавит не он, а его соперник — демократ Джо Байден. Он также отметил, что администрация не будет закрываться из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

7 ноября Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.