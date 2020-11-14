В США сообщили о победе Трампа в Северной Каролине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах в колеблющемся штате Северная Каролина, сообщили телеканалы NBC и CNN на основе собственных прогнозов.

В Северной Каролине Трамп победил с небольшим перевесом, получив 50 процентов голосов, а Байден — 48,6 процента. Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечают телеканал, обработаны примерно 99 процентов бюллетеней.

Вместе с тем демократ Джо Байден одерживает верх в Джорджии с 49,5 процента голосов, а у Трампа — 49,2 процента. Отмечается, что в Джорджии за последние 30 лет ни разу не побеждал кандидат от демократов.

Ранее Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам. Также он выразил готовность признать поражение на выборах в случае, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.