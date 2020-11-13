Штаб Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах в Аризоне

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отозвал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа. Об этом говорится в уведомлении штаба в судебной базе, сообщает РИА Новости.

Иск был подан несколько дней назад, в нем говорилось, что часть голосов не была засчитана из-за ошибочных действий сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования.

В уведомлении штаба Трампа отмечается, что после прошедших накануне слушаний «сведение голосов по всему штату сделало ненужным судебное решение по части президентских выборщиков».

Ранее предвыборный штаб Трампа подал иск в суд Аризоны в связи с тем, что некоторые из бюллетеней, поданные в штате в день выборов, не были засчитаны. В заявлении отмечалось, что из-за ошибки сотрудников избирательных участков округа Марикопа, голоса части избирателей оказались отклонены. Кроме того, штаб заявил, что у него есть заявления избирателей, которые стали свидетелями подобных происшествий, и потребовал вручную проверить бюллетени, в которых машины зафиксировали наличие ошибки.

Ранее Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам. Также он выразил готовность признать поражение на выборах в случае, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.