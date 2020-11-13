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Хиллари Клинтон захотели назначить постпредом США при ООН

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Джо Байден и Хиллари Клинтон
Джо Байден и Хиллари Клинтон
Фото: Jason Reed / Reuters

Джо Байден, вероятно, одержавший победу на президентских выборах в США, захотел назначить бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон на пост постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщает The Washington Post.

По сведениям американского издания, Клинтон рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на должность, так как ее назначение значительно повысит престиж и авторитет США.

Ранее Клинтон на вопрос, согласится ли она устроиться на работу в администрации Байдена в случае, если он одержит победу на выборах, ответила, что «готова помочь всем, чем сможет». Она подчеркнула, что, если американца просят служить на благо родине, то он обязательно должен подумать об этом.

Клинтон прежде занимала пост государственного секретаря при администрации 44-го президента США Барака Обамы. В это время Байден занимал пост вице-президента страны. В 2016 году Хиллари Клинтон выдвигалась в качестве кандидата от демократической партии США на выборах президента, однако проиграла республиканцу Дональду Трампу.

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