Хиллари Клинтон вызвалась помочь Байдену

Кандидат от Демократической партии США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон вызвалась помочь наиболее вероятному кандидату от партии на американских выборах 2020 года Джо Байдену. Ее слова приводит газета New York Post.

На вопрос, согласится ли Клинтон устроиться на работу в администрации Байдена в случае, если он одержит победу в ноябре, бывший госсекретарь США заявила, что «готова помочь всем, чем сможет».

«Потому что я думаю, что это будет момент, когда каждый американец — мне все равно, в какой ты партии, мне все равно, какого ты возраста, расы, пола, мне все равно — каждый американец должен захотеть помочь нашей стране... Так что, если вас просят служить, вы обязательно должны об этом подумать», — заявила она.

Клинтон также выразила опасения, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп будет использовать почтовую службу как часть попытки поставить под сомнение результаты выборов в случае, если он проиграет. «У меня есть все основания полагать, что Трамп не собирается молча уйти в ночь, если проиграет, — сказала она. — Он попытается сбить нас с толку. Он будет пытаться подать всевозможные иски».

Клинтон ранее занимала пост государственного секретаря при администрации 44-го президента США Барака Обамы. В это время Байден занимал пост вице-президента страны.

Ожидается, что Байден официально примет выдвижение Демократической партии США на пост президента от своего родного штата Делавэр во время четырехдневного виртуального Национального демократического форума на следующей неделе.