Определен фаворит противостояния Байдена и Трампа

Наиболее вероятному кандидату от Демократической партии США Джо Байдену напророчили победу на грядущих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте FiveThirtyEight.

По информации сайта, Байден является фаворитом противостояния с действующим президентом США Дональдом Трампом — он одержит победу на ноябрьских выборах с вероятностью в 72 процента. При этом вероятность победы нынешнего главы Белого дома составила 28 процентов.

Отмечается, что подобные результаты были получены путем моделирования будущих выборов 40 тысяч раз, чтобы определить, кто из кандидатов побеждает чаще всего. Приведенная на сайте выборка из 100 результатов дает представление о диапазоне сценариев, которые, по данным модели, возможны, отмечают создатели сайта.

Однако многое может измениться за последние 83 дня до выборов, которые пройдут 3 ноября, отметил главный редактор FiveThirtyEight Нейт Сильвер (Nate Silver), пишет The Hill. Он уточнил, что впереди кандидатов еще ждут дебаты, и подчеркнул, что никто не знает, как сложится ситуация с коронавирусом или экономикой в стране через три месяца.

Издание отмечает, что представленный на сайте анализ дает Трампу больше шансов на переизбрание, чем другие имеющиеся на данный момент модели.

В 2016 году FiveThirtyEight сообщил, что тогдашний кандидат от демократов Хиллари Клинтон одержит победу на выборах с вероятностью в 71 процент. В конечном итоге президентом США стал республиканец Дональд Трамп.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.