Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус

Журналисты сравнили образы будущей первой леди США и жены действующего президента Дональда Трампа Мелании на публичном мероприятии и нашли отличие в их отношении к коронавирусу. Соответствующий материал публикует NBC News.

Мелания Трамп и Джилл Байден, отметили День ветеранов в среду, 11 ноября, вместе со своими супругами на двух отдельных мероприятиях.

Так, Трамп прибыла на Арлингтонское национальное кладбище в Вирджинии. Бывшая модель была одета в фактурное черно-серое платье-пальто. При этом супруги предпочли не надевать на лица защитные маски, игнорируя правило посещения кладбища. По информации издания, Дональда Трампа впервые заметили на публичном мероприятии после того, как он оказался проигравшей стороной на выборах 2020 года.

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В то же время избранный президент Джо Байден и его жена Джилл приняли участие в праздновании Дня ветеранов, возложив венок к Мемориалу Корейской войны в Пеннс-Лэндинг в Филадельфии, штат Пенсильвания. 69-летняя Байден вышла в свет в темно-синей куртке с баской и поясом на талии, юбке того же оттенка и атласной блузке бирюзового цвета. Отмечается, что пара не снимала маски в течение всего мероприятия, при этом муж будущей первой леди предпочел надеть сразу два аксессуара для лучшей защиты.

Это не первый раз, когда Трампы пренебрегают средствами индивидуальной защиты на публичных мероприятиях. Ранее в ноябре переболевшая коронавирусом Мелания Трамп пришла на выборы без маски в наряде за миллион рублей. Она была одета в платье итальянского модного дома Gucci и туфлях люксовой марки Louboutin. Уточняется, что Мелания Трамп была единственной посетительницей в помещении, кто пренебрег средствами индивидуальной защиты.