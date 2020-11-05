Жена Трампа после COVID-19 пришла на выборы без маски в наряде за миллион рублей

Папарацци сфотографировали жену президента США Дональда Трампа Меланию без защитной маски во время голосования на выборах. Об этом сообщает Fox News.

Первая леди появилась на избирательном участке в Палм-Бич, Флорида, через месяц после того, как переболела вирусом COVID-19. Уточняется, что она была единственной посетительницей в помещении, кто пренебрег средствами индивидуальной защиты. Кроме того, Трамп сопровождали сотрудники личной охраны, на лицах которых также были маски.

По информации издания Fox News, 50-летняя знаменитость пришла отдать свой голос в платье итальянского модного дома Gucci и туфлях люксовой марки Louboutin. В ее руках была сумка французского бренда Hermès модели Kelly. Общая стоимость наряда Трамп составила 20 тысяч долларов (более миллиона рублей).

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

В октябре популярные дизайнеры и модельеры назвали причины отказа работать с Меланием Трамп. Специалисты негативно относятся к сотрудничеству с первой леди, поскольку не поддерживают политику ее супруга.