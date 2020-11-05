На фото Ким Кардашьян в прозрачном топе разглядели ее позицию на выборах США

Американцы разглядели и раскритиковали позицию телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян-Уэст на президентских выборах после ее публикации в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail.

В среду, 4 ноября, 40-летняя знаменитость разместила фотографию, на которой она запечатлена в красном прозрачном топе и с наклейкой I voted («я проголосовала») на пальце. Выбранная одежда натолкнула фанатов на мысль, что телезвезда поддержала действующего главу государства Дональда Трампа, поскольку красный — отличительный цвет Республиканской партии США.

Из-за отрицательной реакции в соцсетях Кардашьян удалила снимок, а затем вновь разместила его черно-белый вариант.

«На оригинальном снимке на тебе был красный топ. Здесь все понятно», «Предыдущее фото показало, что ты поддерживаешь негативный климат, царящий в нашей стране», «Не стоило удалять оригинал. Мы и так все про тебя знаем», — комментировали пользователи Twitter.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

В октябре популярная американская певица и актриса Леди Гага прошлась по улице без штанов, чтобы проголосовать на президентских выборах США. На кадрах она выходит из черного автомобиля под звуки собственной песни Babylon, подходит к почтовому ящику и опускает в него свой бюллетень.