Неизвестные открыли огонь по дому с плакатом против Трампа

Неизвестные люди в городе Грин американского штата Огайо открыли огонь по частному дому, в окне которого был выставлен плакат «Dump Trump» («в топку Трампа»). Об этом сообщает The Hill.

Инцидент произошел 4 ноября, в день после выборов президента США. Житель дома сообщил, что кто-то украл табличку с лозунгом против Трампа, стоявшую на газоне перед его домом, а также сфотографировал здание и положил фотографии в почтовый ящик вместе с агитацией за действующего президента.

По данным полицейских, затем злоумышленники выстрелили в окно дома, где был плакат. На придомовой лужайке обнаружили две гильзы от дробовика, от стрельбы пострадало окно и обшивка дома.

Беспорядки в связи с выборами отмечены довольно резким противостоянием сторон. СМИ сообщили о нескольких инцидентах с нападением на сторонников той или иной партии или политического движения. 4 ноября в медиа появилось видео того, как девушка из числа протестующих оскорбляет полицейского и плюет ему в лицо, после чего ее жестко задерживают.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.